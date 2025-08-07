Si è rinnovato anche quest’anno, il 27º dal diploma, l’appuntamento della classe V B amm. dell’Istituto Tecnico Re Capriata.

Tra abbracci, risate e qualche lacrima di commozione, la serata è stata un tuffo nel passato. Ognuno ha condiviso il proprio percorso di vita, tra carriere, famiglie e sogni realizzati. Non sono mancati gli aneddoti divertenti e i ricordi dei professori più amati.

Questi gli ex alunni che hanno partecipato alla rimpatriata: Balsamo Stella, Bonvissuto Rita, Bosa Chiara, Cambiano Angela, Cannizzaro Stefania, Di Falco Angela, Incorvaia Livio, Lauria Giusi, Licata Giuseppe, Mungiovì Carmen, Vinci Vincenzo.