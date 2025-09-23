Domenica 21 settembre 2025, nella splendida cornice del Circolo Ufficiali di Palermo, è stato consegnato il Collare e del Diploma di Accademico dell’A.S.C.U. – Accademia Siciliana di Cultura Umanistica al professor Francesco Pira, associato di Sociologia presso l’Università degli Studi di Messina, saggista e giornalista.

A conferirgli il prestigioso riconoscimento è stato il Presidente dell’Accademia, professor Tommaso Romano, nell’ambito del CulturElite Festival, evento culturale di alto profilo che ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui l’on. Gianfranco Fini e lo scrittore Marcello Veneziani.

Il professor Pira, ricevuta l’onorificenza, ha dichiarato: “essere accolto nell’Accademia Siciliana di Cultura Umanistica è per me un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Oggi più che mai, la cultura deve tornare ad essere il fondamento di una società che rischia di smarrirsi nella frammentazione e nella superficialità. Il pensiero critico, il dialogo e la ricerca sono strumenti imprescindibili per ricostruire il tessuto sociale, soprattutto in una terra come la nostra, ricca di storia, di energia vitale e di talento umano che aspetta solo di essere riconosciuto e valorizzato. Questo riconoscimento mi sprona a continuare il mio impegno, accademico e civile, con ancora maggiore determinazione”.

Il sociologo Pira ha evidenziato come il ruolo della cultura sia oggi centrale nel contrastare la disgregazione sociale e il diffondersi di narrazioni semplificate. “Viviamo in un tempo dominato dall’istantaneità e dalla polarizzazione – ha spiegato –. Riconoscimenti come questo non celebrano solo i singoli, ma pongono al centro il valore della formazione umanistica come bussola per orientarsi nel mondo contemporaneo, affrontando sfide come la crisi della partecipazione civica, l’erosione della memoria collettiva e la trasformazione delle relazioni sociali”.

Il professor Pira ha preso parte alla prima tavola rotonda sul tema: “La bellezza è possibile in tempi di barbarie?” introdotta dal professor Tommaso Romano e moderata dall’architetto Danilo Maniscalco, che ha scritto sul tema della bellezza un volume. Interessante la discussione interdisciplinare tra il sociologo Pira, la Presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo, Giuseppina Leone e il critico d’arte Tanino Bonifacio.

Durante la cerimonia, il Presidente Romano ha ricordato la missione fondante dell’Accademia, istituita nel 1980 sotto la presidenza del Principe Gaetano Hardouin di Belmonte, come libero sodalizio di promozione culturale, letteraria, scientifica e artistica. Il Senato Accademico ha accolto i nuovi insigniti nelle categorie honoris causa, effettivi-ordinari e corrispondenti, delineando anche i programmi futuri dell’istituzione. Il CulturElite Festival ha ospitato inoltre tavole rotonde, recital poetici, incontri tematici e la mostra fotografica di Luciano Schimmenti, offrendo un ampio panorama di espressioni artistiche e riflessioni culturali. La manifestazione è stata presentata dall’attrice Stefania Blandeburgo.