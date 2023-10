Pubblicità

La crescente popolarità dei casinò online ha suscitato un certo interesse verso i rischi associati alla dipendenza dal gioco (nota anche come ludopatia) di cui in questi giorni si parla molto. I casinò online, sia quelli esistenti prima del 2024 che quelli emergenti, offrono un’ampia gamma di giochi d’azzardo a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo.

Tutto questo ha causato un aumento dei casi di dipendenza dal gioco d’azzardo, con sintomi che possono variare dall’eccessiva preoccupazione per il gioco alla perdita di controllo sull’impulso a giocare. Сasinò onlineonline investono sforzi significativi nello sviluppo di sistemi di monitoraggio dei giocatori. Usano strumenti di analisi per monitorare come i giocatori spendono tempo e denaro nel casinò e rispondono agli avvisi con divieti o consigli sul riposo. In generale, il campo del gioco d’azzardo online non si ferma, i nuovi casinò online 2024 continueranno ad essere interessanti per i giocatori, poiché offrono una nuova esperienza di gioco, un elevato livello di sicurezza e vari bonus e promozioni che possono rendere il gioco ancora più interessante, emozionante.

Esordio e diffusione del disturbo

L’esordio e la diffusione del disturbo legato al gioco d’azzardo è in aumento, soprattutto a causa dei casinò online. Prima dell’avvento dell’era digitale, le persone si rivolgevano principalmente ai casinò terrestri, ma con l’avvento della tecnologia, il gioco d’azzardo online ha guadagnato terreno.

Questo ha permesso alle persone di scommettere comodamente da casa o mentre si trovavano in movimento. Il crescente numero di offerte, combinato con pubblicità aggressiva, ha contribuito alla diffusione del disturbo. La sua comparsa può variare da giovani a adulti, con una prevalenza crescente in alcune fasce di età.

Cause

Predisposizione genetica.

Disturbi psicologici, inclusi ansia e depressione.

Facile accesso ai casinò online.

Pubblicità aggressiva dei giochi d’azzardo.

Mancanza di consapevolezza sui rischi associati al gioco.

Primi segnali

Difficoltà nel fermarsi dopo aver iniziato.

Negligenza di responsabilità e impegni a causa del gioco.

Mancanza di controllo sull’impulso di scommettere.

Crescente tolleranza, con necessità di scommettere di più per provare eccitazione.

Irritabilità e ansia quando si cerca di smettere o ridurre di giocare.

Ricorso a prestiti o debiti per finanziare il gioco.

Sintomi dipendenza dal gioco d’azzardo

I sintomi della gioco d’azzardo dipendenza comprendono l’incapacità di controllare il desiderio di scommettere, l’aumento della frequenza e della quantità delle scommesse, l’irritabilità quando si cerca di smettere, il ricorso a prestiti per coprire le perdite, il declino nelle responsabilità quotidiane e problemi nelle relazioni personali. Il gioco diventa il focus principale della vita.

Sintomi fisici

I sintomi fisici associati alla dipendenza da gioco d’azzardo spesso riflettono lo stress e la tensione che la persona afflitta da ludopatia sperimenta.

Questi sintomi possono includere disturbi del sonno come insonnia o sonno eccessivo, mal di testa frequenti, problemi digestivi, perdita o aumento di peso involontario dovuti all’ansia o alla depressione, affaticamento generale e una maggiore suscettibilità alle malattie dovuta al sistema immunitario compromesso.

Inoltre, un senso di ansia costante e la pressione finanziaria possono manifestarsi come sintomi fisici, come palpitazioni o tensione muscolare. Riconoscere questi sintomi può essere cruciale per intervenire e cercare il supporto necessario.

Sintomi mentali

I sintomi mentali della dipendenza da gioco d’azzardo possono essere altamente debilitanti.

Questi includono ansia costante, depressione, pensieri ossessivi sul gioco d’azzardo, mancanza di concentrazione, euforia durante le scommesse seguita da rimorso, pensieri suicidi o autolesionisti, e una persistente negazione dei problemi legati al gioco.

I pazienti possono sperimentare livelli emotivi alti e bassi, spesso dipendenti dall’esito delle scommesse. La dipendenza può portare a una perdita di autostima, isolamento sociale e problemi relazionali. L’individuo afflitto da ludopatia può trovarsi intrappolato in un ciclo vizioso e distruttivo di pensieri e comportamenti legati al gioco, che richiede un trattamento mirato per il recupero.

Problemi legati al sociale

La dipendenza da gioco d’azzardo può avere un impatto enorme sulla vita sociale della persona affetta da problemi di ludopatia.

Spesso, chi ne soffre tende a isolarsi dagli amici e dalla famiglia, concentrandosi sul gioco. La persona può nascondere il proprio comportamento, portando a una mancanza di fiducia tra di lui/lei e gli altri.

Gli amici e i familiari possono sentirsi trascurati o abbandonati. Le relazioni possono andare in rovina a causa di conflitti legati al denaro e alla mancanza di responsabilità. La dipendenza da gioco può isolare socialmente l’individuo, lasciandolo vulnerabile e privo di supporto.

Dipendenza da gioco come uscirne

Come uscire dal gioco d’azzardo? La cura della ludopatia è un processo complesso che richiede un approccio olistico. Spesso, inizia con il riconoscimento del problema da parte del paziente, seguito da un periodo di autovalutazione, quello che il calciatore Fagioli ad esempio dovrà seguire.

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è uno dei trattamenti più efficaci, poiché aiuta il paziente a identificare e affrontare i pensieri e i comportamenti disfunzionali legati al gioco. È possibile unire la terapia individuale a quella di gruppo per offrire supporto emotivo e condivisione delle esperienze.

In alcuni casi, è necessario affidare la gestione delle proprie finanze a terzi per prevenire ricadute. Si possono prendere in considerazione assistenza psichiatrica e farmacologica per affrontare ansia o depressione. Ma soprattutto, la famiglia e il sostegno sociale giocano un ruolo importante nel recupero.