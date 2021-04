Il Sindaco Giuseppe Galanti, con propria Direttiva, ha disposto la chiusura temporanea per lunedì 19 e martedì 20 Aprile 2021 degli uffici di via Giarretta (ex Pretura) del Dipartimento Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente e la conseguente sospensione dell’attività lavorativa dei dipendenti per urgenti interventi di sanificazione.

La chiusura temporanea del Dipartimento, è stata disposta, a titolo precauzionale in conseguenza di un caso accertato di positività al Covid-19 di un dipendente comunale.

Gli interventi di sanificazione saranno effettuati da una ditta specializzata e coordinati dal Responsabile della Protezione Civile Comunale Antonino De Marco.