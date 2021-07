Pubblicità

Assegnazione stadio Dino Liotta, il vicesindaco Montana esprime la propria soddisfazione per il traguardo centrato.

“É stato un percorso difficile, tortuoso con trattative a volte estenuanti, ma ce l’abbiamo fatta: il Licata calcio ha la sua casa. Il Dino Liotta sarà per 15 anni di chi ha deciso di investire sul calcio a Licata. Sono fiero di poter aver preso parte a questa trattativa per la quale ringrazio il Sindaco Galanti, il Presidente Scimonelli e il Patron Massimino, l’amico Giorgio Peritore e l’ingegnere Puleo. Permettetemi, infine, di rivolgere un ringraziamento e un abbraccio all’ex collega Decimo Agnello, che tanto ha fatto per portare avanti questo percorso: a lui dico la politica a volte divide, ma l’amicizia e la stima unisce sempre”.

Queste le condizioni previste dall’assegnazione.

La società calcistica licatese, a titolo di compensazione del canone di concessione stabilito in € 38.069,17, si impegna a sponsorizzare mediante la scritta “Città di Licata” le maglie da gioco indossate dalle squadre nelle competizioni ufficiali regionali e il corredo sportivo (tuta e borsone) della prima squadra impegnata in campionato a carattere nazionale. L’ASD Licata Calcio, si impegna, inoltre, in iniziative rivolte ai cittadini meno abbienti secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale: 25 biglietti d’ingresso a stagione in gradinata e iscrizione di 15 giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni nel settore giovanile. Stabilito, infine, sempre a titolo di compensazione del canone, la presenza di tesserati del Licata Calcio e la concessione del marchio della società in occasione di iniziative a carattere sociale a favore di soggetti diversamente abili e l’organizzazione di un triangolare aperto al pubblico denominato “Trofeo S. Angelo”, da svolgersi nel periodo dei festeggiamenti del Santo Patrono, coinvolgendo all’evento altre realtà calcistiche cittadine.