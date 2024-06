Pubblicità

Questa la lettera di dimissioni protocollata dall’ormai ex assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Curella.

Oggetto: Dimissioni dalla Carica di Assessore – arch. Angelo Curella.

È con estremo rammarico che mi trovo costretto a rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica – Attuazione PNRR – Protezione Civile – Recupero del Centro Storico – Demanio – Servizi Cimiteriali – Manutenzione Edilizia Popolare, da Te orgogliosamente affidatomi a seguito delle ultime consultazioni elettorali.

Sin dall’inizio, ho dedicato larga parte del mio tempo all’incarico affidatomi, sottraendolo alla mia famiglia ed alla mia professionema sono fiero di averlo portato avanti con passione e dedizione totale.

Tengo a precisare che, non rinnego nulla e non ho nessun ripensamento su tutte le azioni portate avanti dal sottoscritto e dall’intera amministrazione di cui fino ad oggi ho fatto parte, perché tutto è stato fatto nel rispetto delle regole, con l’obbiettivo preminente di fare rispettare le regole e, portato avanti con il fine unico di ridare la dignità ed un futuro migliore alla città e ai suoi cittadini.

Di certo, nel periodo in cui ho ricoperto la mia carica di assessore, non sono mancati i momenti di confronto sulle vedute diverse in merito ad alcune azioni da portare avanti, ma fino a quando è stato possibile, si è sempre giunti ad un’intesa e alla condivisione delle azioni per il bene dei cittadini e della città!!!!!

Purtroppo, oggi, sono venute meno le condizioni per andare avanti!!

In particolare, la diversa interpretazione e le continue pressioni per far cambiare pensiero e opinione su di un regolamento approvato in consiglio comunale e, nello specifico sulle norme transitoriepreviste dal nuovo regolamento Dehors, mi costringono a rassegnare le dimissioni dal ruolo di assessore nonché, ad uscire dalla maggioranza nella veste di consigliere comunale, il tutto per cercare sempre di dare il massimo senza condizionamenti e salvaguardare i diritti dell’intera comunità mettendo comunque a disposizione dell’amministrazione tutta la mia esperienza professionale per far crescere la nostra città.

Il nuovo regolamento DEHORS, è stato votato ed approvato dal consiglio comunale nella seduta del 29/05/2024 e per come dichiarato nello stesso consiglio, detto regolamento mira ad una chiara e netta regolamentazione dei Dehors, senza possibilità di interpretazione.

E’ opinione del sottoscritto – che né ha curato la stesura –pertanto, che la proroga di 18 mesi prevista dalle normetransitorie per l’adeguamento alle disposizioni del nuovo regolamento, deve essere applicata a tutti i dehors, occupazioni e strutture esistenti, REGOLARMENTE AUROTIZZATI prima dell’emanazione del nuovo regolamento, precisando che lo stesso regolamento non fa nessuna distinzione – ART. 19 comma 5 – che qui si riporta integralmente;

Art. 19:

5. I dehors, le occupazioni e tutte le strutture esistenti ricadenti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, regolarmente autorizzati prima dell’emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni assegnando un termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento il tutto seguendo l’iter per nuova concessione di cui al precedente art. 11.

Tra l’altro, detto periodo transitorio è stato ampliato da 1 anno a 18 mesi con un emendamento presentato dal Gruppo Consiliare DC ed approvato all’unanimità dal consiglio comunale,sicuramente con l’interpretazione /criterio di applicazione appena esposta dal sottoscritto.

A sostegno del mio pensiero, riporto anche il comma 6 dello stesso articolo del nuovo regolamento:

Art. 19:

6. In caso di mancato adeguamento, le autorizzazioni s’intenderanno decadute automaticamente e/o ipso iure alla data di cui al comma precedente, senza necessità di adozione di formale provvedimento in tal senso.

Pertanto, alla luce della presente, confido nel buon operato di tutti i colleghi consiglieri, nella speranza che prendano coscienza e posizione su questo importante argomento, per portare l’amministrazione alla giusta lettura del nuovo regolamento così da applicarlo per come è stato scritto ed approvato, consentendo la PROROGA di 18 mesi per l’adeguamento a tutte quelle strutture, dehors e occupazioni, regolarmente autorizzatesecondo i precedenti regolamenti, sottolineando che il Comune, ha autorizzato strutture/attrezzature e occupazione. Qualora poi lo spazio dovesse essere utilizzato in maniera non consona all’attività, bisognerà certamente sanzionare l’autore della irregolarità nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Approfitto di questa occasione per ringraziarTi di avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza positiva dal punto di vista umano e politico.

Ringrazio tutti i colleghi della Giunta e della Maggioranza con i quali abbiamo condiviso scelte ed operato nella massimatrasparenza e rispetto della legalità, con l’unico obiettivo di dare risposta ai problemi ed alle attese dei cittadini.

Ringrazio anche l’opposizione per la correttezza dimostrata, per l’attenzione rivolta al nostro operato politico amministrativo e per il sempre corretto esercizio del confronto democratico.

Un ringraziamento sentito al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed ai Dirigenti per la loro grande professionalità e disponibilità.

Un particolare ringraziamento va a tutti i dipendenti del nostro Comune, per la stima e la fiducia dimostrataMi in ogni circostanza ma, soprattutto, per la loro quotidiana attività lavorativa, andando anche oltre le loro funzioni con il solo scopo di mettersi in gioco e dare il loro contributo esclusivamente per il bene e la rinascita della città.

Spero che il lavoro svolto in questi mesi di assessorato, segni il cammino futuro di questo Comune in tema di progettualità,opportunità, trasparenza e di presentazione chiara e immediata per tutti i cittadini.