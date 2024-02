Pubblicità

Acqua Diga San Giovanni, presa di posizione del consigliere comunale Giuseppe Federico.

Questa è la dimostrazione di una politica sterile, che divide anziché unire. La categoria degli agricoltori solo essendo unita si può fare rispettare in tutte le sedi istituzionali. L’acqua è un bene pubblico e non privato o territoriale, farsi la “guerra” tra di noi non è la strada giusta e chi incita a questo non ha una visione o contezza del territorio. Mi rivolgo senza alcun sarcasmo agli onorevoli agricoltori di Naro ed hinterland, perché chi lavora la terra è molto più onorevole di altri: l’acqua non ci sarà in eterno e quando non basterà più saremo costretti ad utilizzare l’acqua del mare. Ora domando a loro, il mare è di Licata perché ne siamo a contatto oppure è di tutti? Se un giorno dovessimo dissalare l’acqua del mare, la dovremmo utilizzare solo i comuni che si affacciano sul mare e privarne agli agricoltori dell’entroterra?”.