Depositato in Assessorato regionale Agricoltura il progetto per portare a Licata l’acqua dalla diga San Giovanni di Naro. Il Consorzio Piana di Licata con il progettista Di Mino, accompagnato dall’europarlamentare Annalisa Tardino, dal Sindaco Angelo Balsamo, è stato ricevuto dal funzionario regionale Dario Cartabellotta.

“Per la prima volta, a Licata, un consorzio deposita in Regione un progetto per la canalizzazione delle acque irrigue – le parole degli operatori agricoli –

In questo caso, dalla diga San Giovanni verso Licata. Un ringraziamento al nostro Presidente Enzo Graci, al Sindaco Angelo Balsamo Sindaco ed all’On. Annalisa Tardino. Un ringraziamento speciale a tutti i colleghi consorziati, del nostro “Consorzio Piana del Salso”, per averci creduto sempre e per aver finanziato il progetto”.