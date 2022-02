Pubblicità

Arrivano fondi per la diga del Gibbesi. A dare l’annuncio è l’ex Sindaco Angelo Cambiano.

“11.690.000 (undicimilionoseicentonovantamila) euro per l’adeguamento strutturale della Diga Gibbesi – scrive Cambiano in un post – E’ quanto e’ stato previsto nella programmazione dei fondi per lo Sviluppo e coesione riportati nell’alleato 5 (FSC). Necessita con la massima urgenza che la Regione Siciliana predisponga il Progetto di fattibilità tecnica economica in mancanza del quale le risorse rischiano di rimanere inutilizzate. Una importante infrastruttura, fondamentale per l’economia agricola del nostro territorio, che potrebbe essere resa funzionale per i territori a cui da tempo era stata destinata.

Il territorio e’ stanco di aspettare e di pagare a caro prezzo le inefficienze della politica e della burocrazia”.