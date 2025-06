“Il Comune di Licata, in collaborazione con Licata Ambiente, ha attivato un nuovo servizio di emergenza per la gestione dei rifiuti differenziati prodotti dalle attività commerciali e dagli stabilimenti balneari. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, solo in caso di emergenza, per rispondere in modo tempestivo e concreto alle esigenze del territorio. Numero da contattare: 391 7681787. Un piccolo gesto di collaborazione da parte di tutti può fare una grande differenza per l’immagine della nostra città”. L’annuncio arriva dalla pagina social del Sindaco Angelo Balsamo.