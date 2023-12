Pubblicità

Cambiano alcune modalità di conferimento, nella raccolta differenziata nel Comune di Licata.

Le modifiche riguardano la plastica e i metalli che fino ad ora sono stati raccolti, il martedì e il venerdì in un unico mastello, quello di colore giallo.

A partire dalla prossima settimana, la plastica e i metalli, compreso l’alluminio, dovranno essere conferiti in maniera separata.

Nel mastello di colore giallo andrà la plastica mentre in un sacchetto a parte, andranno messi i metalli e l’alluminio che gli operatori ecologici di Licata Ambiente provvederanno a raccogliere contestualmente.

La modifica riguarda anche i giorni di raccolta di questi materiali.

Il martedì verranno raccolti la plastica ed il metallo con le nuove modalità di conferimento separato mentre il venerdì sarà raccolta solamente la plastica.