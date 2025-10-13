Attraverso un Avviso alla cittadinanza, l’amministrazione comunale “informa che, a causa di un fermo degli impianti di trattamento, nella giornata di domani, martedì 14 ottobre, non verrà effettuato il ritiro porta a porta della frazione dei metalli. Il servizio riprenderà regolarmente con il successivo turno di raccolta previsto dal calendario. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione. Si invita a non esporre la frazione interessata per evitare accumuli su strada”.
Differenziata, martedì non verranno raccolti i metalli
Differenziata, martedì non verranno raccolti i metalli
