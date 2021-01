Avvio raccolta differenziata, il coordinamento cittadino del PD si unisce alle richieste dei gruppi da poco costituiti.

Sui social è da poco nato un gruppo, che raccoglie numerosi cittadini e richiama l’attenzione su temi a noi molto cari, quali quelli ambientali. Come Partito Democratico, ci uniamo alle richieste dei nostri concittadini, chiedendo l’avvio della raccolta differenziata anche nel nostro Comune. La gestione dei rifiuti è un tema molto complesso che ha tra i suoi capisaldi quello della raccolta differenziata, strumento essenziale per ridurre sprechi ed inquinamento, per questo ci chiediamo cosa, ancora, aspetta il Sindaco e l’amministrazione tutta a mettere in pratica un piano per attuare la differenziata. Siamo probabilmente l’unico paese in cui,ad oggi, non si intravede nulla, nessuna tutela dell’ambiente e nessun risparmio da parte dei contribuenti; abbiamo innumerevoli esempi di comuni virtuosi anche nei paesi limitrofi, con una raccolta che va oltre il 65%, ma come sempre, solo a Licata nulla si muove e nessuno sembra accorgersene. Quando il nostro Comune si adeguerà? Quali sono le priorità e i programmi di questa amministrazione? A quando l’avvio della differenziata? Ancora non c’è dato sapere.

Tutela dell’ambiente e della salute, decoro urbano e riduzione delle imposte, ecco alcune delle priorità a cui l’amministrazione dovrebbe pensare.

Il coordinamento PD Licata