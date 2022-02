Pubblicità

Raccolta differenziata, il conferimento della frazione umida non avviene secondo le modalità corrette. Un appello arriva dal vicesindaco (e assessore con delega al Servizio Rifiuti), Antonio Montana. “Abbiamo ricevuto un’intimazione alla chiusura dalla stazione di conferimento dell’umido – le sue parole – e rivolgo un appello ai cittadini affinchè l’umido venga conferito nell’apposito mastello. Non va usato il sacchetto di plastica nera, vanno usati i sacchetti di plastica biodegradabili. Faccio una precisazione – continua Montana – si tratta dei sacchetti che ci fornisce qualsiasi supermercato, sono quelli che si possono acquistare nei supermercati e vanno utilizzati solo quelli perché questa è una difficoltà notevole. Stiamo imparando tutti a differenziare e va fatto un ulteriore step che possa portare la nostra città in linea con le altre. Bisogna differenziare l’umido utilizzando i sacchetti biodegradabili perché altrimenti viene messo in grossa difficoltà l’impianto di conferimento”. Il vicesindaco si è quindi rivolto agli utenti che non fanno ancora la differenziata. “Questo primo step è morbido, di conoscenza, informazione ed educazione alla differenziata – afferma – successivamente ci saranno controlli più serrati. Ecco perché chiedo a chi non è munito dei mastelli di andarli a ritirare e chi invece continua imperterrito ad abbandonare, sappia che ci sono controlli: abbiamo già multato tre persone sorprese ad abbandonare rifiuti nella zona di Padre Pio. Questo – conclude Montana – è un gesto di inciviltà assoluta perché i cassonetti ci sono e basterebbe individuare quelli più vicini dove andare a depositare. Invito la cittadinanza a comportarsi meglio. Abbiamo messo un’apposita squadra al recupero di quei sacchetti abbandonati ma non si può continuare in questa maniera”.