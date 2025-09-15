L’azienda incaricata della gestione della raccolta differenziata a Licata annuncia novità relativamente al conferimento della carta la cui raccolta è prevista il mercoledì.

“Allo scopo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, a partire da questa settimana non sarà più possibile conferire la carta e il cartone nei sacchetti di plastica – si legge in una nota – Il rifiuto andrà inserito dentro scatole, sacchetti di carta o semplicemente nel mastello. Attenzione: se non verranno rispettate le regole la spazzatura non sarà raccolta”.