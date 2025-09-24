ADV

Oggi sui siti delle agenzie di scommesse è possibile scommettere non solo prima dell’inizio della competizione, ma anche durante la diretta. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi, quindi ogni scommettitore, ad esempio per le scommesse sportive Vehashero, sceglie il formato che più gli conviene. Ma molti scommettitori inesperti effettuano scommesse diverse senza comprendere la differenza fondamentale tra loro. Pertanto, in questo articolo analizzeremo cosa sono le scommesse pre-partita e le scommesse live, in modo che possiate fare una scelta informata.

Vantaggi delle scommesse pre-partita

Le scommesse pre-partita sono le più diffuse e più adatte ai principianti. Di seguito elenchiamo i loro vantaggi:

C’è tempo per analizzare molti fattori importanti da cui dipenderà il risultato della partita.

Per questo tipo di scommesse sono previsti coefficienti fissi, quindi lo scommettitore saprà in anticipo quale guadagno finanziario può aspettarsi dalla scommessa.

Non c’è l’influenza psicologica del limite di tempo, quindi la previsione sarà ragionata e non emotiva.

Per queste scommesse sportive è comodo usare diverse tattiche.

I siti dei bookmaker offrono una vasta scelta di eventi per le scommesse pre-partita, il che è comodo per gli scommettitori.

Tutto ciò rende le scommesse pre-partita le più richieste non solo dai principianti, ma anche dai scommettitori professionisti, che hanno già compreso il valore di questo formato di scommesse.

Opportunità e rischi delle scommesse live

Le scommesse live vengono effettuate dopo l’inizio della competizione. Ciò garantisce un maggiore entusiasmo e dinamismo. In questo caso, è necessario valutare correttamente la situazione sul campo e prendere rapidamente decisioni per le scommesse. Si prega di notare che le quote per le scommesse in tempo reale cambieranno continuamente a seconda di ciò che accade sul campo. Pertanto, lo scommettitore non può sapere in anticipo quale sarà l’incremento di denaro che potrà ottenere se la sua previsione sull’evento si rivelerà corretta.

Inoltre, è importante riuscire a piazzare una scommessa vincente prima che il bookmaker modifichi le quote a vostro sfavore. Queste scommesse sportive richiedono un’attenzione particolare all’andamento della partita, per non perdere nessun momento importante. Pertanto, questo fattore può affaticare e logorare psicologicamente gli scommettitori inesperti. Ma nonostante le scommesse live siano molto emozionanti, è importante ricordare le regole del gioco responsabile per ridurre al minimo i rischi.

Come combinare entrambi i tipi per aumentare le possibilità

Alcuni scommettitori combinano entrambi i formati per aumentare le possibilità di ottenere un guadagno finanziario maggiore dal successo. Ecco alcuni consigli su come farlo:

Sulla base delle analisi effettuate, piazzare scommesse pre-partita e utilizzarle come base per le scommesse durante la diretta della competizione.

Correggere con le scommesse live gli errori delle scommesse pre-partita, se vi rendete conto di averli commessi.

Pianificate diverse varianti di risultato della partita e state all’erta per piazzare la scommessa al momento giusto, quando vedrete che una delle varianti è più probabile.

Guardate costantemente la trasmissione per non perdere i momenti importanti della partita.

Utilizzando queste tecniche per le scommesse sportive, potrete aumentare la vostra redditività finanziaria.