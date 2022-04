Pubblicità

Lo studio di Radiodiagnostica Tirri di Piazza Linares diventa Centro spoke di diagnostica mammografica della Rete regionale di Senologia. Il decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana inserisce lo studio diretto dalla dottoressa Angela Tirri nell’elenco dei centri spoke di diagnostica mammografica di primo livello facenti parte della Rete dei Centri di Senologia della Regione siciliana. In Provincia di Agrigento, oltre allo studio Tirri, solo un altro centro ha ottenuto questa abilitazione. Sicuramente un traguardo notevolissimo per un presidio sanitario che negli anni ha investito in innovazione e tecnologie.