Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, traeva in arresto R.A., nato a Licata classe 81, pregiudicato, in esecuzione del provvedimento di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento in data 17.07.2020, con il quale si dispone la carcerazione del condannato per l’espiazione della pena di anni 2, mesi 4 e gg. 20 di reclusione, per il reato di Maltrattamento in famiglia. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Gela.