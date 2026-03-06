ADV

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto originario di Racalmuto, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di P.S. di Canicattì hanno concentrato l’attenzione investigativa sul centro abitato di Racalmuto, dove il monitoraggio del territorio e le informazioni raccolte hanno permesso ai poliziotti di acquisire rilevanti elementi indiziari in ordine all’attività di spaccio di stupefacenti condotta dall’arrestato.

Sulla base di tali risultanze, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di 93,80 grammi, riportante etichetta “Adidas”, e un bilancino di precisione. All’interno della camera da letto, occultata tra lo stipite della porta e un armadio, è stata inoltre trovata una pistola Beretta cal.7.65 con caricatore inserito contenente nr. 8 proiettili del medesimo calibro. L’arma riportante una matricola che dai successivi accertamenti non ne ha consentito la catalogazione è stata considerata clandestina. Nel corridoio dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto anche una bicicletta elettrica, la cui punzonatura nella parte bassa della canna ha permesso, a seguito degli accertamenti effettuati, di stabilire la provenienza furtiva del mezzo.

L’uomo è stato quindi arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di arma clandestina, nonché denunciato per il reato di ricettazione e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Successivamente, il GIP presso il Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.