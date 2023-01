Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno tratto in arresto un licatese di 47 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma sono intervenuti in un appartamento alla periferia cittadina per una lite familiare. Qui hanno scoperto lo stupefacente (circa 43 grammi di cocaina) arrestato l’uomo che ha tentato anche la fuga. Il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e l’uomo – con diversi precedenti – è stato posto ai domiciliari.