Pubblicità

I Carabinieri della compagnia di Licata agli ordini del Capitano Augusto Petrocchi hanno tratto in arresto un 29enne licatese, per detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i Militari dell’Arma hanno rinvenuto in camera da letto 123 gr. di hashish, 7 gr. di marijuana, 775€ in banconote e materiale da taglio/confezionamento. Il giovane Arrestato e’ stato posto agli arresti domiciliari.