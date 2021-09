Pubblicità

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente del posto, disoccupato, sorpreso con 85 grammi di marijuana. I militari dell’Arma da diverso tempo tenevano d’occhio il ragazzo, gravitante negli ambienti degli stupefacenti, fino a quando nel pomeriggio di ieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso la propria abitazione. All’interno di un armadio della propria camera è stato rinvenuto un involucro contenente 85 gr. di marijuana già essiccata, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento della sostanza. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’Udienza di Convalida dell’arresto. La droga ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa degli accertamenti tecnici per stabilire il quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza.