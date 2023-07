Pubblicità

L’incidente di questa mattina in contrada Desusino sta continuando a creare disagi alla viabilità. Si sta infatti procedendo a spostare i mezzi rimasti coinvolti nel grave sinistro e la viabilità viene quindi deviata tra Falconara e Butera. Diversi gli automobilisti licatesi costretti ad un largo giro per poter tornare in città soprattutto per chi proviene da Gela o dal ragusano. Sul posto sta operando un equipaggio della Polizia.