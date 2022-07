Pubblicità

Desiré Di Liberto, pittrice licatese autodidatta, in questi giorni è stata invitata a dipingere a Sant’Angelo il paese delle fiabe (Viterbo). “Si tratta di un borgo che è rinato grazie alle fiabe dipinte sui muri – ci fa sapere la pittrice – io sto lavorando su “Le mille e una notte”, un grande murales di 10×3 metri. Per me è un grande onore portare il nome di Licata in quel contesto molto noto, se siete interessati potrei mandarvi tutte le informazioni riguardo questo mio intervento”.