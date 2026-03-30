“Esprimo grande soddisfazione per la consegna del completamento della linea fognaria di Sciacca che chiude per l’importante polo termale della Sicilia occidentale una stagione di precarietà sotto il profilo della tutela dell’ambiente e rilancia un territorio straordinario e fa giustizia di una rilevante sanzione comunitaria”. Lo ha detto il sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro al termine della cerimonia per la consegna dell’opera che riguarda gli impianti della rete fognaria e del sistema di collettamento all’impianto di depurazione del comune di Sciacca.

Con l’intervento realizzato si è potuto completare l’impianto fognario che serve altri 14.500 abitanti equivalenti, mediante la posa di nuovi collettori per una lunghezza complessiva di circa sedici chilometri. Il costo dell’opera è pari a 5.818.494,77 euro.

“In questa occasione – ha aggiunto poi Cordaro – la Struttura per la depurazione è riuscita peraltro a coniugare un percorso di trasparenza con il conseguimento di un obiettivo di particolare efficienza, consegnando in anticipo l’intervento in questione”.