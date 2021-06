Pubblicità

Depuratore di contrada Ripellino, un nuovo malfunzionamento. Abbiamo provato a capire cosa è successo. I residenti nel quartiere Playa per lunghe ore sono stati alle prese con i miasmi provenienti dall’impianto. Abbiamo appreso come nella giornata di ieri è andato fuori servizio un trasformatore di grosse dimensioni MT/BT che alimentava tutte le utenze elettriche dell’impianto. Il Gestore si è attivato installando un generatore che all’inizio ha dato problemi. Da metà mattinata di sabato, la situazione si è stabilizzata e occorrerà qualche altra ora per rimettere a regime l’impianto. Oggi Sembra che il peggio sia passato. Per fare i controlli di rito è intervenuta anche Arpa.