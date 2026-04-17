Un cinquantenne licatese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti del commissariato di via Campobello hanno infatti rinvenuto all’interno dell’officina e dell’abitazione nella disponibilità dell’uomo marijuana e cocaina. Quantità non elevatissime ma che gli agenti non hanno considerato per “uso personale”.

Indagini estese a casa, al termine della perquisizione, hanno portato al rinvenimento di altri 20 grammi circa di hashish suddivisa in dosi

La droga è stata posta sotto sequestro.