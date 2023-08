Pubblicità

E’ l’edizione odierna del giornale La Sicilia a svelare un episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Gela e che ha visto come protagonista un 17enne denunciato dalla Poliza per aver aggredito il padre. Al termine di una discussione – secondo quanto raccolto dagli agenti del Commissariato di Polizia – il giovane si sarebbe scagliato contro il padre colpendolo con una chiave inglese. L’uomo è stato quindi costretto a ricorrere alle cure dei medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le ferite riportate. E’ stata necessaria anche la suturazione. Il giovane licatese – denunciato per lesioni personali – è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.