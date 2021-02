Cambiano i vincoli nelle demolizioni degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. Le ruspe commissionate dall’Ente stanno infatti portando a compimento l’abbattimento di una costruzione realizzata senza le necessarie autorizzazione in contrada Cappuccini dove a vigere è il vincolo cimiteriale. Secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere dagli uffici comunali, questo lotto prevede due demolizioni: la seconda riguarda un altro immobile abusivo poco distante da quello in fase di abbattimento attualmente. E anche in questa seconda circostanza, il vincolo in questione è quello cimiteriale.