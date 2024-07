Pubblicità

Il 25 Luglio alle ore 19:00 presso la Sala Grande del Museo Archeologico di Licata si terrà l’evento sul tema “Democrazia Partecipata” con particolare riferimento allo strumento normativo introdotto con la Legge regionale n. 5/2014 che, all’art 6 comma 1, prevede l’obbligo per i Comuni siciliani di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite dalla Regione in forme di democrazia partecipata mediante il coinvolgimento di cittadini ed associazioni che possono presentare progetti e scegliere mediante votazione quali finanziare.

L’evento è un’occasione per valorizzare questo istituto di democrazia e per consentire una fattiva collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini licatesi.

Il Presidente del Comitato per il Decoro delle Zone Extraurbane di Licata – Marcella Peritore