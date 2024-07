Pubblicità

Il Comitato per il decoro delle zone extraurbane di Licata comunica che il 25 luglio ha avuto luogo nella Sala grande del Museo Archeologico l’evento sul tema “Democrazia Partecipata: interazione tra Istituzioni e Cittadini”. Alla presenza di un folto pubblico i relatori, Prof. Giacomo Mulè, docente universitario, Giuseppe D’Avella del Progetto Spendiamolinsieme e l’Avv. Marcella Peritore, Presidente del Comitato, hanno intrattenuto i presenti sulle problematiche relative alla partecipazione civica e, in particolare sulla normativa di cui alla l.r. n. 5/2014 concernente l’attuazione della partecipazione dei cittadini nella gestione di una percentuale delle entrate correnti facenti parte del bilancio comunale. Nel corso dell’incontro si è svolto sui temi dell’evento anche un interessante dibattito indicativo di un interesse dei presenti sia sui temi generali della partecipazione attiva dei Cittadini sia sullo strumento normativo su cui sono state fornite utili e particolareggiate informazioni. Alla fine i presenti hanno aderito con entusiasmo all’invito di esprimere, mediante la compilazione di un questionario, le loro preferenze circa i settori di impiego delle somme utilizzabili tramite tale normativa. L’incontro si è concluso con l’unanime auspicio di una fattiva collaborazione per l’attuazione della normativa in oggetto tra Cittadini e Istituzioni.

Marcella Peritore