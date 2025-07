Riceviamo e pubblichiamo una nota del vicepresidente provinciale della Democrazia Cristiana, Vincenzo Carità.

La Democrazia Cristiana di Licata è sempre stata convintamente lontana dalle posizioni politiche di questa amministrazione comunale consapevoli, come siamo, di essere distinti e distanti da un certo modo di amministrare la città e di gestire la cosa pubblica.

In riferimento all’ultima seduta del Consiglio comunale prendiamo atto, con disappunto, della decisione del consigliere comunale della DC che, autonomamente e arbitrariamente, si è discostato dalla linea e dalle indicazioni del partito, assumendosi la responsabilità di una scelta non condivisa dalla quale prendiamo pubblicamente e nettamente le distanze.

Poiché la decisione di mantenere il numero legale in aula è gravemente lesiva degli interessi dei cittadini licatesi, ritengo doveroso, in qualità di vice presidente provinciale della DC, chiedere ai vertici del partito di assumere ogni opportuna valutazione in merito all’allontanamento di un consigliere che non rappresenta più la Democrazia Cristiana.

