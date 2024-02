Pubblicità

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Angelo Balsamo, informa gli esercenti delle attività commerciali che è indetta per venerdì 16 febbraio alle ore 17 presso la nuova Aula Consiliare, sita al piano primo dell’antico Convento del Carmine, una riunione avente per oggetto il nuovo Regolamento Comunale per l’installazione dei “dehors”.