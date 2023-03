Pubblicità

I consiglieri comunali Angelo Curella e Giovanni Spiteri hanno presentato un esposto all’Ufficio di Igiene Pubblica cittadino. Alla base della denuncia dei 2 consiglieri comunali, c’è “lo stato di degrado e rischio igienico sanitario su tutto il territorio comunale dovuto alla presenza di rifiuti urbani e non sparsi per tutta la città ed in particolar modo nelle immediate vicinanze di punti sensibili come scuole, chiese ed attività commerciali“.