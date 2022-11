Degrado e delinquenza dilagante, intervento della sezione cittadina del Partito Democratico.

Da persone che continuano a rispettare i doveri che ogni buon cittadino è chiamato ad osservare, possiamo a gran voce dire che siamo stanchi di vedere il degrado in cui versa la nostra città, strade diventate discariche, assenza assoluta di decoro urbano, mancanza di condizioni igienico sanitarie idoneee al normale vivere quotidiano, basta vedere i cumuli di spazzatura alle porte dell’ospedale e di fianco ad un’istituzione scolastica. A questo, purtroppo, aggiungiamo l’elevato tasso di criminalità che non lascia vivere serenamente la vita della nostra comunità, ancora di qualche giorno fa l’ennesima aggressione per le strade della città. A fronte di tutto questo, non vediamo nessuna presa di posizione da parte di un’amministrazione comunale assente, priva di programmazione e progettualità. Un’amministrazione e un consiglio comunale,che salvano la poltrona, con l’approvazione da parte di un esiguo numero di consiglieri dell’ultimo bilancio, che ormai non ha più nessuna valenza se non quella di lasciare tutti al proprio posto, compreso chi, dei consiglieri comunali non di maggioranza, è rimasto in aula per mantenere il numero legale. Si tratta di una politica subdola, meschina che priva di dignità e mortifica l’intera città.

I cittadini onesti sono stanchi!

Per tutto questo, a fronte di una politica sorda, chiediamo l’intervento di sua Eccellenza il Signor Prefetto per far fronte all’emergenza sanitaria e ambientale in cui versa la città e per ridare ordine e sicurezza alla nostra quotidianità. Licata merita altro, i cittadini onesti meritano altro.

Il Partito Democratico di Licata