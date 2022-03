Pubblicità

Grazie ad un finanziamento di 560.000 euro, sarà restaurato il Palazzo di Città di Licata, edificio liberty di inizio ‘900 realizzato su progetto di Ernesto Basile. A dare il definitivo via libera è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha scritto al sindaco Pino Galanti comunicandogli di avere sollecitato il dirigente generale del dipartimento Beni Culturali ed Identità Siciliana affinchè vengano attivate con la massima urgenza le procedure necessarie per realizzare nel più breve tempo possibile il progetto esecutivo di manutenzione e restauro del palazzo Liberty.

“Il presidente Musumeci – è il commento del sindaco Pino Galanti – ha mantenuto la promessa che aveva fatto in occasione di una recente visita a Licata. Il nostro municipio, realizzato su progetto di Ernesto Basile, oltre a rappresentare uno splendido esempio del liberty siciliano, costituisce l’identità per la comunità intera. Ancora una volta, dunque, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e della città tutta, ringrazio il presidente Musumeci per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio”.