La scorsa settimana, presso i locali del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, si sono svolti i corsi per operatori BLSD (Basic Life Support Defibrillation) in favore del personale dipendente, tenuti dagli istruttori della Centrale Operativa di Caltanissetta-Agrigento-Enna del Servizio 118 della Regione Siciliana, in cooperazione con l’Ordine dei farmacisti, l’Ordine dei medici e l’ASP di Agrigento, nell’ambito del progetto di cardio-protezione denominato “Cuore matto”.

L’iniziativa, finalizzata all’attivazione di sinergie istituzionali nelle campagne di prevenzione sulla salute, ha permesso di formare nelle tecniche di primo soccorso e per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 80 militari, operanti nei vari reparti della provincia, con la finalità di incrementarne il bagaglio di competenze professionali ed elevare il livello del servizio per la collettività.