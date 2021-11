Pubblicità

I consiglieri comunali di opposizione Angelo Curella e Melania D’Orsi hanno indirizzato una nota al Sindaco per evidenziare una Importante opportunità per Licata.

“Premesso che appena qualche giorno fa abbiamo presentato un’interrogazione a codesta amministrazione comunale al fine di comprendere quali iniziative sono state intraprese per la utilizzazione delle risorse destinate al comune di Licata -tramite il DPCM del 17 luglio “Decreto Sud”-la cui somma ammonta a circa 220.000 euro – scrivono D’Orsi e Curella – La scadenza dei termini per l’affidamento dei lavori era fissata il 2 luglio 2021, con possibilità di proroga di tre mesi su richiesta degli enti.

Giunge una nuova proroga dei termini prefissati, quali:

– 31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi 2020;

– 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi 2021;

– 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2023 e 2024 (anziché 30 settembre di ciascun anno).

Si tratta di una preziosa opportunità per la nostra città, ci auguriamo che l’amministrazione possa prenderne atto e non continui ad essere inerte”.