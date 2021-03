Su disposizione del Presidente Giuseppe Russotto è stato convocato il Consiglio Comunale, in seduta non urgente, per il giorno 9 Marzo 2021 alle ore 18, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Nomina scrutatori. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;

Approvazione del Regolamento Comunale sulle funzioni del garante della persona disabile e adozione convenzione ONU sui diritti delle persone disabili;

Riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di €3.555,76 – Finix Tecnology Solutions S.p.a. contro il Comune di Licata;

Regolarizzazione provvisorio d’uscita alla tesoreria comunale a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi e riconoscimento debito fuori bilancio di €1.430,57;

Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.950,94 e regolarizzazione contabile del provvisorio d’uscita a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi;

Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 8.021,99 e regolarizzazione contabile dei provvisori d’uscita a seguito dell’atto di pignoramento presso terzi;

Si sottolinea, in osservanza a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che la seduta si svolgerà in videoconferenza e potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il seguente link: www.consigli.cloud/licata