RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL CRISTO NERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA COLONIA MARINA, DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE OLTRE 6 MILIONI DI EURO PER LICATA

I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA DC: “E’ UN RISULTATO IMPORTANTE”

La Regione Siciliana, grazie al Fondo Sviluppo e Coesione, assegna al Comune di Licata oltre 6 milioni di euro, che saranno utilizzati per due importanti interventi: Ristrutturazione ed efficientamento energetico della Colonia Marina ed Restauro della Cappella del Cristo Nero, in Chiesa Madre.

Ad annunciarlo sono stati i consiglieri comunali della DC di Licata.

“Il Fondo Sviluppo e Coesione – comunicano Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato – ha finanziato due importanti progetti per Licata. Ben 4.550.000 euro sono stati stanziati per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della Colonia Marina, mentre 1.900.000 euro serviranno per un progetto della Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici di Agrigento che prevede la conoscenza, il restauro e la valorizzazione della Cappella del Cristo Nero, in Chiesa Madre”.

“E’ – concludono i consiglieri – un grande risultato per la nostra città, considerato che in entrambi i casi si tratta di opere rilevanti, con benefici per la comunità intera. Ringraziamo l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, per avere sostenuto, con il proprio impegno, le esigenze del territorio licatese”.