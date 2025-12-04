Un bimbo licatese, David Cusumano di 9 anni e che frequenta la 4B della scuola primaria Dino Liotta, Sabato 29 novembre alle ore 17 è stato in giuria al 68º Zecchino d’oro all’Antoniano di Bologna. Una bellissima esperienza per un bambino molto dolce e che sa come farsi amare. David adora sfilare in passerella (è iscritto ad un’agenzia di moda) e stare sotto i riflettori. A giugno scorso ha partecipato anche alla Fashion week di Milano. Tra i suoi desideri c’è quello di riuscire un giorno a cantare come solista allo Zecchino. Glielo auguriamo!
Homepage Giovani e scuola Un bimbo licatese in giuria allo Zecchino d’Oro, è David Cusumano
Un bimbo licatese in giuria allo Zecchino d’Oro, è David Cusumano
Il meteo
Licata
cielo coperto
13.5 ° C
13.5 °
13.5 °
72 %
4.9kmh
100 %
Gio
16 °
Ven
15 °
Sab
17 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Ultime Notizie
Rifiuti Omnia, l’undici Dicembre conferenza sul posto di 5 deputati
A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile: i rifiuti bruciati...