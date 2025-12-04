Un bimbo licatese, David Cusumano di 9 anni e che frequenta la 4B della scuola primaria Dino Liotta, Sabato 29 novembre alle ore 17 è stato in giuria al 68º Zecchino d’oro all’Antoniano di Bologna. Una bellissima esperienza per un bambino molto dolce e che sa come farsi amare. David adora sfilare in passerella (è iscritto ad un’agenzia di moda) e stare sotto i riflettori. A giugno scorso ha partecipato anche alla Fashion week di Milano. Tra i suoi desideri c’è quello di riuscire un giorno a cantare come solista allo Zecchino. Glielo auguriamo!