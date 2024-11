GRAVI DANNI PER LA MARINERIA LICATESE A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL SALSO DEL 19 OTTOBRE SCORSO. I CONSIGLIERI COMUNALI DI LICATA, RIPELLINO, RUSSOTTO E AUGUSTO: “LA REGIONE VARA GLI AIUTI PER I PESCATORI”.

La Regione Siciliana, con un provvedimento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha varato aiuti per la marineria licatese, colpita gravemente dall’esondazione del fiume Salso avvenuta il 19 ottobre scorso.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea è stato autorizzato ad emettere un decreto per il riconoscimento di compensazioni alle imprese di pesca di Licata per i danni materiali subiti.

Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali di Licata, del Gruppo Misto, Angelo Ripellino, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto.

“La dotazione economica complessiva del provvedimento – spiegano i tre consiglieri comunali – è pari a 400.000 euro. Ora tutti i pescatori potranno avanzare la richiesta di contributo per i danni subiti. E’ un primo provvedimento adottato dal Governo Schifani, che ringraziamo, ed auspichiamo che ce ne siano presto degli altri, per venire incontro alle esigenze della nostra marineria, letteralmente messa in ginocchio dall’esondazione del fiume Salso”.