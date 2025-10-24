“È stato firmato il decreto di liquidazione per gli indennizzi ai pescatori licatesi dopo i danni subiti in seguito all’ondata di maltempo del 2024. Non appena la Ragioneria regionale validerà la documentazione, inizieranno le liquidazioni”. A comunicarlo, il Sindaco Angelo Balsamo e il gruppo consiliare Lega di Licata composto dai consiglieri Jenna Ortega, Enzo Graci, Giuseppe Federico Assessore alla Pesca. “Un lavoro portato avanti con impegno insieme a tutta l’amministrazione – spiega l’assessore alla Pesca, Giuseppe Federico – che dopo un anno esatto ha dato il risultato per cui ci siamo battuti”. Complessivamente si tratta di 249.984,42 euro che saranno ripartiti tra le imbarcazioni che hanno presentato la documentazione e la richiesta di compensazione danni.