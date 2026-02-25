ADV

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e che hanno interessato la fascia costiera siciliana, sono state attivate le prime misure di immediato sostegno alla popolazione ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Destinatari del contributo:

• Privati cittadini, la cui abitazione principale, abituale e continuativa abbia subito danni tali da comprometterne l’integrità funzionale.

• L’importo massimo del contributo è di 5.000 euro per nucleo familiare.

Modalità di presentazione delle richieste:

1. I cittadini interessati devono compilare la Modulistica B1 allegata al presente comunicato.

2. La modulistica dovrà essere consegnata al Comune di residenza entro 2 gg prima della scadenza fissata per il 10 marzo, così che previa verifica da parte degli uffici tecnici comunali della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi e della completa e corretta compilazione, verrà inoltrata la documentazione all’Ufficio Regionale del Genio Civile territorialmente competente.

Si precisa che:

• Solo le richieste presentate tramite la Modulistica B1 saranno istruite per l’ammissibilità del contributo.

• Ritardi o modulistica incompleta possono comportare la non concessione del contributo.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini interessati a rispettare le modalità indicate, al fine di garantire la corretta gestione delle misure di sostegno.