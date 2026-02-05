ADV

Con l’articolo 1 della L.R. 30 gennaio 2026, n. 3 – Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, la Regione Siciliana ha previsto contributi straordinari a favore delle imprese che hanno subito danni a seguito dell’evento calamitoso, denominato “ciclone Harry” e

ha costituito, al fine di fornire un primo ristoro un plafond destinato alla concessione dei suddetti contributi mediante incremento del Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 22/2/2019. I contributi sono erogati con provvedimento del Comitato Fondo Sicilia di cui al D.A. Economia n. 17 del 17 giugno 2019.

Le domande per l’accesso al contributo straordinario devono essere presentate esclusivamente per via telematica all’indirizzo che sarà successivamente comunicato sul sito del Dipartimento Attività Produttive e dell’IRFIS, dalle ore 12 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 12 del 19 marzo 2026, accedendo alla piattaforma dedicata mediante SPID (livello 2) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e devono essere sottoscritte con firma digitale riferibile al rappresentante legale dell’impresa o di procuratore munito di apposita delega.

L’avviso è visionabile e scaricabile:

o sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive all’indirizzo:

www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivitaproduttive/dipartimento-attivita-produttive ;

o sul sito istituzionale dell’IRFIS all’indirizzo: www.irfis.it