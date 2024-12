L’Assessorato regionale per l’Agricoltura ha pubblicato oggi un bando per “Danni da piogge alluvionali del 19 ottobre 2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta”. Nello specifico si tratta della Sottomisura 5.2 che prevede “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. In buona sostanza si tratta dello strumento per ristorare gli agricoltori colpiti dall’esondazione del Fiume Salso nello scorso mese di Ottobre. A commentare la notizia è il Sindaco Angelo Balsamo. “Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia arrivata dall’assessorato regionale all’Agricoltura. Desidero ringraziare – spiega il Sindaco di Licata – il Governatore Renato Schifani e l’assessore con delega all’Agricoltura professore Barbagallo. I nostri agricoltori potranno così avere misure ristorative dopo il maltempo di Ottobre e il necessario sostegno per nuovi investimenti da destinare al ripristino dei loro terreni agricoli. Apprezziamo enormemente la rapidità con cui questo bando è stato pubblicato così da poter dare immediato ossigeno ad un comparto di fondamentale importanza per il tessuto economico cittadino qual è quello dell’agricoltura”.