Danneggiamento busto villetta Garibaldi, intervento del consigliere comunale Andrea Burgio.

Sono stato informato che, non più tardi di qualche settimana fa, ignoti vandali hanno preso di mira l’antica statua di Giuseppe Garibaldi, collocata nella omonima villetta di piazza Progresso, inaugurata dalla città di Licata con una solenne ed imponente cerimonia il 20 settembre 1906. Il monumento, gravemente danneggiato, è stato opportunamente trasferito dagli addetti comunali in un deposito di proprietà del Comune. Confido che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Avv. Angelo Balsamo, si adoperi, con celerità, per adempiere tutte le procedure atte ad avviare un delicato intervento di restauro sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento. Fiducioso nel lavoro delle forze dell’ordine, affinché i protagonisti di questo vile atto possano essere assicurati alla giustizia. Ricordo a me stesso ed ai miei concittadini che l’identità di un popolo passa attraverso la conoscenza e la conservazione del proprio patrimonio culturale. L’indifferenza verso accadimenti di questo tipo costituisce un danno forse maggiore della stessa distruzione materiale dei beni culturali, che essi siano architettonici, archeologici, paesaggistici ecc… ed è per questo che auspico che i miei concittadini e tutte le organizzazioni sociali si ritengano offesi e danneggiati per un’azione così scellerata.

Andrea Burgio – consigliere comunale