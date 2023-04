Pubblicità

Dalle 03,15 di questa notte, Licata 4you web channel sarà in diretta streaming per documentare l’uscita del Cristo coperto della Confraternita di San Girolamo. La processione verrà seguita fino all’ingresso al Palazzo La Lumia di corso Umberto dove arriverà all’alba. La diretta sarà articolata Con uno studio in redazione e con interventi esterni di Domenico Cannizzaro.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel a partire dalle ore 03,15.