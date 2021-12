Pubblicità

Mettere da parte qualche euro a fine mese è l’obiettivo di tutte le famiglie, che purtroppo non sempre riescono a far quadrare tutti i conti. Con qualche piccolo accorgimento è tuttavia possibile riuscire a tagliare costi e sprechi di cui non ci rendiamo a volte conto: ecco alcuni consigli utili.

Tagliare sulla spesa è possibile: ecco come

La spesa alimentare è una delle voci che incide maggiormente sul budget familiare e, ovviamente, anche quella più necessaria. Pensare di tagliare i costi legati all’acquisto di cibo e altri beni essenziali per la casa può sembrare dunque utopistico, ma in realtà è più facile di quanto sembri.

Al di là delle singole scelte riguardo a insegne commerciali e marchi, che possono comunque avere un certo peso sul prezzo finale dei singoli prodotti e, dunque, sul totale delle spese mensili, la parola chiave per risparmiare è “pianificare”. Chiunque di noi si sarà reso conto che recarsi al supermercato senza un’idea precisa di cosa acquistare finisce spesso per tradursi in una spesa per lo più impulsiva e, in molti casi, anche costosa: ecco perché è molto più utile organizzare i bisogni familiari a livello mensile o, meglio, settimanale, e seguire i piani con una certa precisione. Questo si tradurrà nel taglio di tanti acquisti inutili e nell’abbattimento degli sprechi legati, per esempio, a cibi che vengono acquistati in eccesso e finiscono per scadere in dispensa. Qualche sgarro sarà ovviamente concesso, ma tutto risulterà molto più semplice ed economico.

Risparmiare sui consumi energetici

Assieme alla spesa, l’altra grande spada di Damocle sulle famiglie italiane sono le bollette: luce, gas, acqua, i consumi energetici pesano non poco sui costi da sostenere per portare avanti la casa. Riuscire a ridurre i consumi è dunque molto importante, sia per una questione economica che a livello ambientale, ma per farlo occorre prestare attenzione a diversi aspetti.

La scelta di elettrodomestici di classe A+ e superiori è già un primo passo verso una riduzione dell’energia consumata, ma non è l’unica strada. Per evitare gli sprechi elettrici, per esempio, è bene sfruttare al massimo la luce naturale, lasciando che il sole illumini e riscaldi la casa fin quando possibile, il che significa accendere per meno tempo le luci e avere anche una temperatura più piacevole all’interno degli ambienti.

Scegliere la doccia invece del bagno consente invece di abbattere i consumi di acqua: se per un bagno in vasca occorrono, infatti, circa 150 litri di acqua, una doccia ne consuma circa 15 al minuto (o meno se si utilizzano soffioni a risparmio idrico).

Altri suggerimenti utili sono quelli di non riempire eccessivamente il frigo e di disporre correttamente gli alimenti, affinché l’apparecchio possa funzionare nella maniera più efficiente possibile, e di migliorare l’isolamento termico della casa con infissi e altri sistemi progettati a tale scopo.

Risparmiare senza rinunciare al divertimento

Ovviamente pur se con l’obiettivo di risparmiare, la famiglia non deve rinunciare a quelle attività che ritiene piacevoli e divertenti. Ecco perché il consiglio non è quello di rinunciare alle uscite con gli amici o all’abbonamento al proprio servizio di streaming preferito, ma di ottimizzare questo tipo di spese.

Se per esempio siamo appassionati di videogame, un buon modo per trascorrere il tempo libero a costi ridotti è quello di individuare piattaforme free o comunque che abbiano un prezzo contenuto, magari privilegiandone una in particolare senza accumulare diversi abbonamenti. Da non sottovalutare poi sono eventuali offerte e promozioni, come i bonus di benvenuto utilizzati dai casino online, che consentono di accedere ai giochi senza effettuare un versamento iniziale.

I bonus, in pratica, vengono usati per far sì che l’utente possa testare il servizio prima di scegliere se sottoscriverlo definitivamente e, al tempo stesso, rappresentano un’ottima soluzione per trascorrere qualche ora di divertimento senza il peso di un costo aggiuntivo. Se questa tipologia di giochi, per esempio roulette e slot machine, piace particolarmente, si potrà decidere di continuare a utilizzare la piattaforma anche a pagamento, ma con la certezza di aver scelto in maniera consapevole.

Quando si parla di intrattenimento domestico, ovviamente non si può fare a meno di citare i servizi di streaming audio e video, che portano oggi sui nostri dispositivi musica di ogni genere, film, serie TV e tanto altro. Anche in questo caso vale il discorso fatto per le piattaforme di gioco: poiché gran parte di questi servizi richiede un abbonamento a pagamento, se si intende risparmiare qualche euro a fine mese non sarà necessario rinunciare al piacere di utilizzarli ma basterà scegliere quello più vicino ai propri gusti e ai propri bisogni, limitando di conseguenza il peso del servizio sul budget familiare. In molti casi, infatti, lo spreco nasce dalla sottoscrizione di numerosi abbonamenti che, nella pratica, finiscono per non essere usati nonostante il costo fisso.