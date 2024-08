Pubblicità

La società Licata Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con !

Centrocampista, classe 2005, nato e cresciuto a Licata, svolge tutto il settore giovanile in gialloblù iniziando con la scuola calcio Boys Licata, successivamente il trasferimento in Germania dove continua la sua attività calcistica prima di tornare in riva al Salso dove svolge tutto il ritiro precampionato con le aquile.

Grazie alle sue doti ha convinto sia il mister che la società a puntare su di lui in vista della prossima stagione!

Un licatese purosangue alla corte di mister Romano!